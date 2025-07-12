Бабаев о будущем Кузнецова: «Ищем лучшие варианты в НХЛ. Это не будет крупный контракт, он хочет доказать, что по-прежнему тот самый Кузнецов»

«Я не хочу давить на клубы. Мы ищем лучшие варианты. У него огромный опыт в НХЛ. Но это не будет какой-то крупный контракт. Евгений хочет доказать, что он по-прежнему тот самый Кузнецов. Но подписать такого игрока — это всегда вызов для клуба», — сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.