Бабаев о будущем Кузнецова: «Ищем лучшие варианты в НХЛ. Это не будет крупный контракт, он хочет доказать, что по-прежнему тот самый Кузнецов»

«Я не хочу давить на клубы. Мы ищем лучшие варианты. У него огромный опыт в НХЛ. Но это не будет какой-то крупный контракт. Евгений хочет доказать, что он по-прежнему тот самый Кузнецов. Но подписать такого игрока — это всегда вызов для клуба», — сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Также агент ответил на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в «Вашингтон».
«Не думаю. Скорее уж он окажется в “Каролине”, чем снова вернется в “Кэпиталс”. Не вижу, как это вообще возможно», — сказал Бабаев.
Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер».