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Бабаев о будущем Кузнецова: «Ищем лучшие варианты в НХЛ. Это не будет крупный контракт, он хочет доказать, что по-прежнему тот самый Кузнецов»

Ранее стало известно, что 33-летний форвард собирается продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за СКА с учетом плей-офф и набрал 40 (13+27) очков.

Источник: Спортс"

«Я не хочу давить на клубы. Мы ищем лучшие варианты. У него огромный опыт в НХЛ. Но это не будет какой-то крупный контракт. Евгений хочет доказать, что он по-прежнему тот самый Кузнецов. Но подписать такого игрока — это всегда вызов для клуба», — сказал агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Также агент ответил на вопрос о возможном возвращении Кузнецова в «Вашингтон».

«Не думаю. Скорее уж он окажется в “Каролине”, чем снова вернется в “Кэпиталс”. Не вижу, как это вообще возможно», — сказал Бабаев.

Кузнецов не входит в планы «Монреаля», сообщил Бабаев: «Евгений хочет туда, но для него нет места. В СКА он играл мало, потому что так решил тренер».