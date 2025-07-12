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Минимальная зарплата в НХЛ вырастет до 1 млн долларов в сезоне-2029/30. Максимум по контракту новичка — до 1,175 млн без учета бонусов (PuckPedia)

Как сообщает PuckPedia, это прописано в обновленном коллективном соглашении, которое будет действовать с 2026 по 2030 годы.

Источник: Спортс"

В следующем сезоне минимальная зарплата сохранится на прежнем уровне и составит 775 тысяч долларов.

Затем запланирован рост — до 850 тысяч в сезоне-2026/27, 900 тысяч (2027/28), 950 тысяч (2028/29) и 1 миллиона (2029/30).

Отмечается, что если у игроков в этих сезонах будут действовать ранее заключенные контракты с минимальной зарплатой, то ее размер будет увеличен до действующего в конкретном сезоне минимума.

Кроме того, увеличится максимальный размер годовой зарплаты для игроков на контрактах новичка (без учета бонусов за достижения). Сейчас максимум составляет 975 тысяч долларов.

В 2026 году он возрастет до 1 млн, а с 2027 года будет применяться формула — минимальная зарплата в НХЛ плюс 175 тысяч долларов. Таким образом, в сезоне-2029/30 максимум составит 1,175 млн.