Ривс о времени в «Торонто»: «Был недостаток доверия, я так и не смог набрать обороты. Когда дела пошли плохо, весь город захотел, чтобы я ушел»

"В начале сезона был недостаток доверия. Казалось, что если я раз сыграю плохо, то окажусь в запасе на 4, 5, 6, 7, 8, 9 игр. Я возвращался, играл хорошо и меня тут же убирали из состава. Я так и не смог набрать обороты.