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Ривс о времени в «Торонто»: «Был недостаток доверия, я так и не смог набрать обороты. Когда дела пошли плохо, весь город захотел, чтобы я ушел»

«Лифс» обменяли 38-летнего форварда в «Сан-Хосе» на защитника Генри Труна.

Источник: Спортс"

У 38-летнего Ривса остался один год по контракту со средней зарплатой (кэпхитом) 1,35 миллиона долларов.

В минувшем сезоне канадец провел за «Лифс» 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 2» и 28 минутах штрафа. В плей-офф игрок на лед не выходил. В марте его выставили на драфт отказов и отправили в АХЛ.

"В начале сезона был недостаток доверия. Казалось, что если я раз сыграю плохо, то окажусь в запасе на 4, 5, 6, 7, 8, 9 игр. Я возвращался, играл хорошо и меня тут же убирали из состава. Я так и не смог набрать обороты.

В конце сезона я сказал генменеджеру, что у нас не складывается. Наверное, он тоже думал, что пора расставаться, раз отправил вниз через отказы.

Свой первый сезон в клубе я начал очень хорошо. Потом дела пошли плохо, и весь город захотел, чтобы я ушел", — сказал Ривс.

При этом форвард назвал клуб «первоклассной организацией» и отметил хорошее отношение к игрокам.