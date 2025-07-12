Юрзинов об иностранных тренерах в КХЛ: «Можно пойти путем “Динамо” — и перезапустить свою систему. А можно вложиться в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп»

Жаль, что тренерскую школу имени Чернышева, Тарасова и Тихонова, мы, получается, вынуждаем сдать свои позиции. Во всем мире тренерские рынки практически закрыты, а уж о том, чтобы взять с собой еще и легионера-ассистента, даже подумать нельзя — это просто вызов. А ведь нет национальной тренерской школы — нет и национального развития…
Можно пойти путем «Динамо» — и перезапустить свою систему, вложиться в будущее. А можно вложиться в сегодняшний день, в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп…
Тот же «Куньлунь» один раз — и в дебютный сезон — вышел в КХЛ в плей-офф, было это при российском тренере (Владимире Юрзинове-младшем — Спортс) и со скромным бюджетом. Делайте выводы", — сказал бывший тренер сборной СССР.