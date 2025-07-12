Клубы НХЛ за децентрализованный драфт в 2026 году. В 2025-м мероприятие состоялось в таком формате впервые (The Athletic)

Как сообщает The Athletic, большинство клубов лиги проголосовало за проведение в 2026 году драфта в децентрализованном формате.
Некоторые болельщики критиковали лигу за выбранный формат из-за недостаточной зрелищности и затянутости первого раунда.
Однако сообщается, что в клубах чувствовали, что им не хватает конфиденциальности для обсуждения важных командных решений. Руководству клубов также понравилась возможность экономии средств, которые не нужно тратить на поездку место проведения драфта при очном формате.
Дэйли о децентрализованном драфте: «Инициатива клубов. Для многих важен доступ к своим специалистам в спокойной обстановке, ведь на драфте закладывается будущее команд».