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Чинахов об игровом времени в «Коламбусе»: «Тренер говорил, что все нормально, и неожиданно посадил меня. Сказал, причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами, и я не понял, в чем&n

— Не первый раз встречаю, что тренеры в Северной Америке ничего не объясняют, но ты сидишь на трибуне или игровое время сокращается. У нас как-то по-другому все равно это делается.

Источник: Спортс"

— Все началось с того, что после операции мне прописали 10 дней легких тренировок, восстановление и бассейн. Я же сразу начал тренироваться. Все было нормально, ничего не болело. После паузы меня поставили на первую игру, хотя должен был выйти на третью. Тренер сказал не переживать из-за ошибок, просто играть. Я понимал, что долго не играл, согласился.

Ошибок особо не было, мы потом смотрели видео. Да, в игре они есть, но не критичные. Тренер говорил, что все нормально, играй. Потом неожиданно посадил меня. Сказал, что причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами игры, и я не понял, в чем дело.

— Это типичные североамериканские истории, которые я обычно слышу.

— Самое интересное, что в конце года даже на собрании всех вызывали, но никаких вопросов ко мне не было.

— Но это то собрание, когда ты можешь и сам претензии предъявлять к тренерам. А ты предъявлял им претензии?

— Я в основном разговаривал с помощниками, потому что главный тренер сказал, что «это тебе все объяснят помощники». Но они ничего не объясняют, — отметил форвард.