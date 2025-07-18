Чинахов об игровом времени в «Коламбусе»: «Тренер говорил, что все нормально, и неожиданно посадил меня. Сказал, причину объяснит помощник. Помощник показал видео с моментами, и я не понял, в чем&n

— Все началось с того, что после операции мне прописали 10 дней легких тренировок, восстановление и бассейн. Я же сразу начал тренироваться. Все было нормально, ничего не болело. После паузы меня поставили на первую игру, хотя должен был выйти на третью. Тренер сказал не переживать из-за ошибок, просто играть. Я понимал, что долго не играл, согласился.