Сергей Савельев о контрактах в КХЛ: «Филькина грамота, которая не дает никаких гарантий. “Авангард” и СКА спокойно расторгают соглашения, им ничего не мешает это делать»

"Если в предыдущие сезоны клубы КХЛ пытались, скажем так, завуалировать какие-то ходы, то сейчас команды открыто используют прямые лазейки регламента. И лига ничего с этим не делает. В спорте всегда и все ищут средства, чтобы выиграть. Это нормально. В разных видах спорта всегда есть какие-то лазейки.
Но в той же НХЛ сейчас ввели очень много поправок в регламент. Они посмотрели практику последних сезонов, как пользовались, например, лазейкой с травмированными игроками. И это полностью заблокировали сейчас.
В случае с КХЛ мы видим, что нет никакой защиты контрактов игроков. И это вопрос, который должен стать актуальным. Я всегда выражал симпатию к действиям нынешнего руководства КХЛ. Понимаю, что продавливать определенные правила сложно с учетом того, что много крупных государственных спонсоров финансируют хоккей в России. И у всех есть свои интересы. Каждый спонсор хочет выигрывать.
Но сейчас КХЛ находится в позиции, что всем абсолютно все равно на определенные условные ограничения. Условные — это потому, что клубы делают то, что хотят. Мы видим «Авангард» и СКА, которые спокойно расторгают контракты с хоккеистами. Им ничего не мешает это делать. А игроки не получают никакой гарантии стабильности.
Я общался с североамериканскими игроками в этом году. И они сказали, что рассмотрели бы поездку в КХЛ, но у них нет гарантий, что они получат свои деньги. Ситуация с Ткачевым — самая резонансная, но в прошлом сезоне было много примеров, когда игроков ставили в очень неприятное положение, чтобы расторгнуть соглашение.
Для чего нужны тогда такие контракты? По сути, это филькина грамота, которая не дает никаких гарантий. Игроки — это тоже ведь люди. У них есть семьи, кредиты и другие обязательства. Президент КХЛ сам был игроком. Он должен ведь сам это понимать, что игрокам нужны гарантии. Должен быть профсоюз, который будет представлять интересы хоккеистов. Это в идеальном мире. Но сейчас нужно хотя бы прекратить эти переподписания. Особенно длительных контрактов.
По-хорошему контракты должны действовать, как в НХЛ — все отрабатывают свое соглашение. Даже в европейском хоккее достаточно редкое явление, когда контракт меняется по ходу действия. Это должен быть очень особенный игрок, чтобы он переподписал действующий контракт. В случае КХЛ переподписания происходят только для того, чтобы вписаться в потолок зарплат на сезон", — сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.