Сергей Савельев о контрактах в КХЛ: «Филькина грамота, которая не дает никаких гарантий. “Авангард” и СКА спокойно расторгают соглашения, им ничего не мешает это делать»

Для чего нужны тогда такие контракты? По сути, это филькина грамота, которая не дает никаких гарантий. Игроки — это тоже ведь люди. У них есть семьи, кредиты и другие обязательства. Президент КХЛ сам был игроком. Он должен ведь сам это понимать, что игрокам нужны гарантии. Должен быть профсоюз, который будет представлять интересы хоккеистов. Это в идеальном мире. Но сейчас нужно хотя бы прекратить эти переподписания. Особенно длительных контрактов.