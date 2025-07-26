Сергей Савельев о Маклауде, Дюбе, Футе, Харте и Форментоне: «НХЛ не дала им отработать контракты, произошли финансовые и имиджевые потери. Они могут добиваться выплаты компенсаций»

Насколько игроки смогут восстановиться после всего произошедшего и физически быть готовыми играть после всего этого — вопрос очень сложный. Да, возможно, будет вариант продолжить карьеру в других хороших чемпионатах и получать там хорошие деньги, будучи топовыми игроками. Но если ребята смогут вернуть свои кондиции на уровень НХЛ, то это будет очень круто", — сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.