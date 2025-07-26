Сергей Савельев о Маклауде, Дюбе, Футе, Харте и Форментоне: «НХЛ не дала им отработать контракты, произошли финансовые и имиджевые потери. Они могут добиваться выплаты компенсаций»

НХЛ заявила, что проанализирует решение суда, прежде чем допустить игроков: «Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, проходившие по делу, не имеют права участвовать в матчах лиги».
"У игроков произошли финансовые и имиджевые потери в связи с тем, что НХЛ заблокировала хоккеистов и не дала им отработать соглашения до конца. Они могут добиваться через суд выплаты им компенсаций. И финансы будут значительными — несколько миллионов долларов.
Но думаю, что все ребята, которые проходили по уголовному делу, хотят продолжить играть в НХЛ. И насколько это получится — следующий вопрос.
Думаю, встреча, которую предлагает НХЛ и лично Гэри Беттмэн, связана с тем, чтобы договориться, найти какие-то точки соприкосновения, чтобы игроки не подавали в суд на восполнение финансовых и имиджевых потерь, которые произошли из-за действий лиги, чтобы в дальнейшем хоккеисты могли продолжить карьеру в НХЛ и получить гарантии.
Насколько игроки смогут восстановиться после всего произошедшего и физически быть готовыми играть после всего этого — вопрос очень сложный. Да, возможно, будет вариант продолжить карьеру в других хороших чемпионатах и получать там хорошие деньги, будучи топовыми игроками. Но если ребята смогут вернуть свои кондиции на уровень НХЛ, то это будет очень круто", — сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.
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