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Сергей Савельев о Маклауде, Дюбе, Футе, Харте и Форментоне: «НХЛ не дала им отработать контракты, произошли финансовые и имиджевые потери. Они могут добиваться выплаты компенсаций»

В четверг суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Источник: Спортс"

НХЛ заявила, что проанализирует решение суда, прежде чем допустить игроков: «Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, проходившие по делу, не имеют права участвовать в матчах лиги».

"У игроков произошли финансовые и имиджевые потери в связи с тем, что НХЛ заблокировала хоккеистов и не дала им отработать соглашения до конца. Они могут добиваться через суд выплаты им компенсаций. И финансы будут значительными — несколько миллионов долларов.

Но думаю, что все ребята, которые проходили по уголовному делу, хотят продолжить играть в НХЛ. И насколько это получится — следующий вопрос.

Думаю, встреча, которую предлагает НХЛ и лично Гэри Беттмэн, связана с тем, чтобы договориться, найти какие-то точки соприкосновения, чтобы игроки не подавали в суд на восполнение финансовых и имиджевых потерь, которые произошли из-за действий лиги, чтобы в дальнейшем хоккеисты могли продолжить карьеру в НХЛ и получить гарантии.

Насколько игроки смогут восстановиться после всего произошедшего и физически быть готовыми играть после всего этого — вопрос очень сложный. Да, возможно, будет вариант продолжить карьеру в других хороших чемпионатах и получать там хорошие деньги, будучи топовыми игроками. Но если ребята смогут вернуть свои кондиции на уровень НХЛ, то это будет очень круто", — сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.

Финал секс-скандала в Канаде: игроки молодежки-2018 оправданы. Итоги суда.

Профсоюз о недопуске Маклауда, Дюбе, Фута, Харта и Форментона: «Игроки оправданы. Заявление НХЛ противоречит дисциплинарным процедурам, изложенным в коллективном соглашении».