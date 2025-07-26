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Гребенкин об Овечкине: «Недавно познакомился с Александром в Турции, не знаю, узнал ли он меня. Пообщались по-простому, не ощущал барьера»

— У Овечкина есть традиция накануне очного матча ужинать со всеми российскими хоккеистами команды соперника. Вам такая перспектива добавляет дополнительной мотивации попасть в НХЛ, чтобы сыграть против «Вашингтона»?

Источник: Спортс"

— Я не тот парень, который непременно хочет с кем‑то пообщаться и будет говорить: «Пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня». Недавно познакомился с Александром в Турции, конечно, здорово пообщаться с такими ребятами.

— Что можете сказать о личном общении с Овечкиным? Александр вел себя как звезда или, наоборот, был с вами на одной волне?

— Все было по‑простому. Я не ощущал какого‑то барьера, все было нормально. Потому что все барьеры я преодолеваю.

— Вас Александр узнал при встрече?

— Не знаю, узнал или не узнал, просто так получилось, что начали общаться, — сказал форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин.