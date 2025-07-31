В новом сезоне МХЛ клубы Запада и Востока сыграют между собой. Молодежки СКА, «Локомотива», «Спартака», «Авангарда», «Торпедо» и «Югры» попали в одну подгруппу

Команды «Золотых» дивизионов проведут по шесть матчей с соперниками из другой конференции. Действующий чемпион МХК «Спартак» и финалисты двух последних сезонов «СКА-1946» и «Локо» в регулярном чемпионате дважды сыграют с обоими полуфиналистами Востока «Омскими Ястребами» и «Чайкой», а также с одной из лучших команд конференции «Мамонтами Югры».