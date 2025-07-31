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В новом сезоне МХЛ клубы Запада и Востока сыграют между собой. Молодежки СКА, «Локомотива», «Спартака», «Авангарда», «Торпедо» и «Югры» попали в одну подгруппу

"Команды сыграют по два матча (дома и в гостях) с каждым соперником из аналогичной подгруппы другой конференции.

Источник: Спортс"

Новые противостояния Запада с Востоком усилят конкуренцию и подарят болельщикам противостояния, которые раньше были возможны только в плей-офф.

Команды «Золотых» дивизионов проведут по шесть матчей с соперниками из другой конференции. Действующий чемпион МХК «Спартак» и финалисты двух последних сезонов «СКА-1946» и «Локо» в регулярном чемпионате дважды сыграют с обоими полуфиналистами Востока «Омскими Ястребами» и «Чайкой», а также с одной из лучших команд конференции «Мамонтами Югры».

Команды «Серебряных» дивизионов (за исключением «Спутника» и «АКМ-Новомосковск») проведут по четыре игры с представителями другой конференции. Команды из Альметьевска и Новомосковска — по шесть, так как в аналогичной подгруппе Запада три команды", — говорится в сообщении на сайте лиги.

Фото: mhl.khl.ru.