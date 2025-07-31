Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Сопин об Овечкине в «Авангарде»: «У нас хорошие отношения. Если будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим»

Действующий контракт нападающего и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.

Источник: Спортс"

«Это очень тяжелый и долгосрочный вопрос по Александру Овечкину в “Авангарде”. Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос.

У нас очень хорошие отношения.

Если у него будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим с Овечкиным о его будущем«, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.

В 2005 году Овечкин подписал контракт с «Авангардом», но не провел за клуб ни одного матча. Форвард отправился в НХЛ, где стал выступать за «Кэпиталс».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше