Сопин об Овечкине в «Авангарде»: «У нас хорошие отношения. Если будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим»

«Это очень тяжелый и долгосрочный вопрос по Александру Овечкину в “Авангарде”. Ближе к концу следующего сезона можно будет задать Александру этот вопрос.
У нас очень хорошие отношения.
Если у него будет желание дальше продолжать играть в хоккей, то переговорим с Овечкиным о его будущем«, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Сопин.
В 2005 году Овечкин подписал контракт с «Авангардом», но не провел за клуб ни одного матча. Форвард отправился в НХЛ, где стал выступать за «Кэпиталс».
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