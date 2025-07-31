Зюзин о «Салавате»: «Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодежной подпитки все это лишь заплатки. Очень дорогое удовольствие, за которое придется платить»

— Да, я в Башкортостане, дома в Уфе, вернулся из клуба НМХЛ «Гранит», в котором прошедший сезон отработал генеральным менеджером и который в впервые в своей истории стал чемпионом Западной конференции. Это был очень полезный опыт работы в молодежном хоккее — скажем так, на его средних этажах.