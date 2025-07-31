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Зюзин о «Салавате»: «Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодежной подпитки все это лишь заплатки. Очень дорогое удовольствие, за которое придется платить»

— Следите за потоком долговых новостей из «Салавата» — и за летней распродажей ведущих игроков?

Источник: Спортс"

— Да, я в Башкортостане, дома в Уфе, вернулся из клуба НМХЛ «Гранит», в котором прошедший сезон отработал генеральным менеджером и который в впервые в своей истории стал чемпионом Западной конференции. Это был очень полезный опыт работы в молодежном хоккее — скажем так, на его средних этажах.

Вижу в эти дни, что Республика гудит — уж очень серьезные долги у главного клуба Башкортостана, кредиторы стоят в очереди.

Понятно, что «Салават Юлаев» — витрина всего спорта Республики, его курирует глава Башкортостана, так что утонуть в долгах «Салавату» не дадут.

Но, честно говоря, для хоккейных людей такие проблемы — не сюрприз, клуб к этому шел все последние годы.

— Почему?

— Работая в молодежном хоккее России, видел, где что провисает. Без хоккейной вертикали любой клуб обречен — какая бы ставка на легионеров не делалась бы.

Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодежной подпитки все это лишь заплатки, на короткое время. И очень дорогое удовольствие, за которое рано или поздно придется платить.

Посмотрите, в прошлом сезоне «Торос» впервые не вышел в плей-офф ВХЛ, а «Толпар» доигрался до Серебряного дивизиона МХЛ. Плюс получили непонятный допинговый скандал.

И это мы говорим о командах, которые многие годы были в элите своих лиг — и регулярно подпитывали главный клуб, «Салават Юлаев».

А ведь нет ничего рентабельнее, чем запустить эту вертикаль, особенно на фоне трат на легионеров, — сказал бывший хоккеист «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин.

Застройщик подал иск к «Салавату» для взыскания задолженности в 109,3 млн рублей по договору займа.