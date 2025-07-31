Овечкин будет играть в 1-м звене «Вашингтона» со Строумом и Бовилье в сезоне-2025/26 по версии сайта НХЛ

Звенья выглядят следующим образом:
Александр Овечкин — Дилан Строум — Энтони Бовилье;
Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон;
Сонни Милано — Коннор Макмайкл — Райан Леонард;
Брэндон Дьюхэйм — Ник Дауд — Джастин Сурдиф;
Расмус Сандин — Джон Карлсон;
Джейкоб Чикран — Тревор ван Римсдайк;
Мартин Фегервары — Мэтт Рой;
Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.
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