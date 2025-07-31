Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Гретцки критикуют из-за того, что он живет в Майами, почти не приезжает в Канаду, а у его детей паспорта США. Некоторые канадцы обиделись на н

Сейчас отношения США и Канады ухудшились на политическом уровне, а Гретцки многие критикуют из-за того, что он живет в Майами, почти не приезжает в Канаду, а у его детей американские паспорта. В Эдмонтон он может приехать только на финал Кубка Стэнли или на другое знаковое событие.