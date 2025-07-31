Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Гретцки критикуют из-за того, что он живет в Майами, почти не приезжает в Канаду, а у его детей паспорта США. Некоторые канадцы обиделись на н

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
— Дошли ли до Эдмонтона отголоски рекорда Овечкина?
— У нас в офисе есть коллеги, которые персонально болеют за Овечкина. Им очень нравится, как он играет и как бьет рекорды.
В самом Эдмонтоне ничего особенного не было, но игроки сделали отдельное видео-поздравление для Овечкина. В этом вопросе интересно, что был побит рекорд Гретцки — важного человека для «Эдмонтона». Это порадовало хейтеров, которые всегда найдутся.
Сейчас отношения США и Канады ухудшились на политическом уровне, а Гретцки многие критикуют из-за того, что он живет в Майами, почти не приезжает в Канаду, а у его детей американские паспорта. В Эдмонтон он может приехать только на финал Кубка Стэнли или на другое знаковое событие.
К нему поменялось отношение, поэтому жители города, как и некоторые канадцы, немного обиделись на Гретцки. Многие задавались вопросом, почему на Турнире четырех наций он перед тем, как сделать символическое вбрасывание, дал «пять» игрокам США, а не Канады, — сказал менеджер программы лояльности в «Эдмонтоне» Евгений Леонтьев.