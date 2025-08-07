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Дыняк о сборах «Ак Барса»: «Хочу доказать, что могу чуть больше, чем бить людей на льду. Я командный игрок, за очками не гонюсь, главное, чтобы мы побеждали»

В среду казанский клуб одержал победу над «Нефтяником» (4:3) в контрольном матче.

Источник: Спортс"

— Какие впечатления от первой летней игры?

— Думаю, мы выступили лучше, чем в прошлом году, это чувствуется. Ребята пришли на сборы в хорошей физической форме.

— Вы наигрываетесь в новой тройке, как обстоят дела с «химией»?

— Первый период прошел неплохо, во втором просели. Это только начало, впереди много работы.

— Можно сказать, что это определенный вызов в вашей карьере?

— Конечно. Каждый день для меня — новый вызов. Хочу доказать, что я могу чуть больше, чем бить людей на льду (улыбается — Спортс«“).

— В первом периоде вы провели несколько силовых приемов против игроков «Нефтяника».

— Ребята у соперника вышли заряженными, где-то даже излишне. Мы тоже не остались в долгу.

— Главный тренер как-то поругал за упущенное преимущество?

— Мы не упускали преимущество, победили. В сезоне не важно, с каким счетом побеждаешь. Да, есть много тактических недоработок, будем подтягивать. Чуть-чуть выбились из игрового тонуса, будем его возвращать.

— Сегодня у вас день рождения, что подарила команда?

— Сафон [Илья Сафонов] купил мне хот-дог на заправке «Татнефть», я не ожидал от него (смеется — Спортс«“). Ребята поздравили на словах, я подарю им тортик. Жду возвращения домой, супруга наготовила целый стол.

— Какие цели вы ставите перед собой на сезон?

— Не думал об этом. Я — командный игрок, не гонюсь за очками, всегда хочу, чтобы команда побеждала. Да, иногда шайба не идет в ворота, тебя это раздражает, но надо сжать зубы и работать на ребят, — сказал нападающий «Ак Барса».