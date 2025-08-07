Дыняк о сборах «Ак Барса»: «Хочу доказать, что могу чуть больше, чем бить людей на льду. Я командный игрок, за очками не гонюсь, главное, чтобы мы побеждали»

— Не думал об этом. Я — командный игрок, не гонюсь за очками, всегда хочу, чтобы команда побеждала. Да, иногда шайба не идет в ворота, тебя это раздражает, но надо сжать зубы и работать на ребят, — сказал нападающий «Ак Барса».