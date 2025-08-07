Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Кучеров — лучший вингер НХЛ, Пастрняк — 2-й, Капризов — 3-й, Панарин — 10-й, Овечкин — 17-й (NHL Network)

NHL Network представил список из 20 лучших крайних нападающих НХЛ.

Источник: Спортс"

Лидером рейтинга стал Никита Кучеров, а в двадцатку лучших также вошли три россиянина — Кирилл Капризов, Артемий Панарин и Александр Овечкин.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

20. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»);

19. Мэттью Болди («Миннесота»);

18. Филип Форсберг («Нэшвилл»);

17. Александр Овечкин («Вашингтон»);

16. Джейсон Робертсон («Даллас»);

15. Клейтон Келлер («Юта»);

14. Брэди Ткачак («Оттава»);

13. Брэндон Хэйгл («Тампа»);

12. Йеспер Братт («Нью-Джерси»);

11. Джейк Генцел («Тампа»);

10. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

9. Кайл Коннор («Виннипег»);

8. Сэм Райнхарт («Флорида»);

7. Мэттью Ткачак («Флорида»);

6. Вильям Нюландер («Торонто»);

5. Митч Марнер («Вегас»);

4. Микко Рантанен («Даллас»);

3. Кирилл Капризов («Миннесота»);

2. Давид Пастрняк («Бостон»);

1. Никита Кучеров («Тампа»).

