Депутат Свищев про фильм об Овечкине: «Правильно, что российская компания приобрела права на экранизацию, а не американская. Они на свой лад бы интерпретировали, что это американская мечта»

"Овечкин — легенда не только мирового хоккея, но и спорта в целом. Экранизация биографий таких знаковых для мирового спорта людей важна для будущих поколений, для единения нации. Когда мальчишки и девчонки приходят в спортивную секцию, у них должен быть какой-то кумир. Овечкин — один из таких ориентиров.