Быков об Овечкине: «Главное — получать удовольствие в последнем сезоне в НХЛ. Есть только миг между прошлым и будущим, нужно им наслаждаться»

— Овечкин провел впечатляющую, богатую во всех аспектах слова карьеру. Когда игроки такого уровня анонсируют уход из лиги, это всегда обдуманный шаг.
Основное для него сейчас — получать удовольствие от того, что он будет делать в последнем сезоне. Есть только миг между прошлым и будущим, нужно им наслаждаться.
Это будет морально непростой период, но, думаю, Александр к нему готов, — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Овечкин о том, что следующий сезон — последний в НХЛ: «Бред, который переворачивают и ставят Настю в такое положение. Она сказала: может, приедем и будем играть в России. Все может быть».