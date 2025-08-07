Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Исхаков об увольнении Воробьева: «ЦСКА — команда с историей, большим числом побед и кубков. Поражение в 1-м раунде от минского “Динамо” — не то, чего ожидало руководство и мы»

— Сильно удивились, что после сезона ЦСКА уволил Илью Воробьева?

Источник: Спортс"

— Наверное, это было ожидаемо. Это ЦСКА — команда с огромной историей, большим количеством побед и кубков. Там всегда ставятся максимальные задачи, и поражение в первом раунде от минского «Динамо» — это не тот результат, который ожидало руководство и мы.

— Были случаи, когда Воробьев отправлял вас в запас. Расскажите, какое внутреннее состояние у вас было?

— Для каждого игрока основного состава наступает не самый лучший период, когда его отправляют в запас. Да, где-то это делается для профилактики, чтобы дать отдохнуть, перезагрузиться, переосмыслить что-то. Иногда это идет на пользу.

Понимаю, что у нас было большое количество игроков, которые приехали из других клубов или Северной Америки, и от них ждали большего, в том числе и от меня.

Скамейка запасных у нас хоть и была не такой длинной, но были те, кто мог заменить ребят, которые не показывали должного результата, — сказал нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков, ранее выступавший за ЦСКА.