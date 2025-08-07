«Салават» рассчитывает на Ливо в новом сезоне. С форвардом могут расстаться, если финансовые трудности окажутся серьезными («Матч ТВ»)

«В “Салавате Юлаеве” рассчитывают начать сезон с Джошем Ливо в составе. На данный момент наличие стомиллионного контракта с канадским форвардом в зарплатной ведомости уфимского клуба позволяет “Салавату Юлаеву” вписываться в пол зарплат КХЛ, при этом стоит отметить, что уфимский клуб до сих пор не имеет четкого представления о фактическом бюджете, который буден доступен для выплаты зарплаты хоккеистам после погашения всех задолженностей.