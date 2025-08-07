Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале Ovi Cup в Мытищах. В субботу болельщики смогут с ней сфотографироваться

«Привет, дорогие болельщики! В субботу с 11:00 и до конца мероприятия будет выставлена клюшка, которой я побил рекорд Уэйна Гретцки. У всех будет возможность сфотографироваться. До встречи в субботу», — сказал капитан «Вашингтона».
Напомним, 6 апреля Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше