Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Овечкин выставит клюшку, которой забросил рекордную шайбу в НХЛ, на финале Ovi Cup в Мытищах. В субботу болельщики смогут с ней сфотографироваться

Финал Кубка Александра Овечкина состоится в субботу, 9 августа, на «Арене-Мытищи».

Источник: Спортс

«Привет, дорогие болельщики! В субботу с 11:00 и до конца мероприятия будет выставлена клюшка, которой я побил рекорд Уэйна Гретцки. У всех будет возможность сфотографироваться. До встречи в субботу», — сказал капитан «Вашингтона».

Напомним, 6 апреля Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

