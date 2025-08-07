Ричмонд
Артюхин о Ларионове: «В КХЛ мало специалистов, которые играли в НХЛ, могут рассказать, как правильно питаться, готовиться к матчам. У нас другой менталитет»

— Как вы относитесь к тому, что Игорь Ларионов приучает игроков СКА к правильному питанию?

Источник: Спортс"

— На самом деле это хорошая тенденция, это показывает профессионализм. Североамериканская школа этому очень хорошо учит. У нас все-таки другой менталитет в этом плане, и мало таких специалистов, как Игорь Ларионов, которые поиграли за океаном, а теперь могут прийти в команду и рассказать, как правильно надо питаться, как готовиться к играм.

Только не стоит все это делать резко, кто-то из игроков привык к сладкому и так далее. Если будет умеренный, плавный переход, это здорово. Всем клубам нужно к этому стремиться.

— Это важно и молодым игрокам?

— Особенно тем, игрокам, которые хотят себе большую карьеру и играть в НХЛ. Уже с этого возраста надо правильно питаться, потому что это залог восстановления, здоровья и долголетия в хоккее, — сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Хайруллин о СКА при Ларионове: «Запрет телефонов в раздевалке и столовой. Нет сахару, мучному, соусам, да бульонам, зелени, хлебцам. Тренировки на льду стали интенсивнее».