Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше»

Турнир среди детских команд проходит в Мытищах. Сегодня состоялся гала-матч между командами Овечкина и Дацюка (11:7) с участием звезд спорта и шоу-бизнеса. Шестилетний сын Александра Илья забросил четыре шайбы.

Источник: Спортс"

"Пришло столько болельщиков и детей! Огромное спасибо губернатору [Московской области] Андрею Воробьеву за организацию!

Конечно, рад за сына, вижу его прогресс, как и у Илюши (младшего сына — Спортс«“). Будем делать все, чтобы Сергей продолжал в том же духе.

Участникам огромное спасибо. Приехали по первому зову. Это праздник для детей. На следующий год будет намного лучше«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.

Ротенберг о матче звезд на Ovi Cup: «Проводим, чтобы в будущем обыграть всех, включая Канаду. Это очень сильный тимбилдинг».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше