Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше»

"Пришло столько болельщиков и детей! Огромное спасибо губернатору [Московской области] Андрею Воробьеву за организацию!
Конечно, рад за сына, вижу его прогресс, как и у Илюши (младшего сына — Спортс«“). Будем делать все, чтобы Сергей продолжал в том же духе.
Участникам огромное спасибо. Приехали по первому зову. Это праздник для детей. На следующий год будет намного лучше«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
Ротенберг о матче звезд на Ovi Cup: «Проводим, чтобы в будущем обыграть всех, включая Канаду. Это очень сильный тимбилдинг».