Овечкин о бане России: «Когда нас вернут, мы будем болельщиками — смотреть за молодым поколением»

— Хотите сыграть с сыном на профессиональном уровне?
— В 55 я не готов играть в профессиональный хоккей. Спасибо за шикарный вопрос.
— Ждете возвращения спортсменов на международную арену?
— Когда нас вернут, мы будем болельщиками, смотреть за молодым поколением.
— Попробуем сыграть еще, — сказал Вячеслав Фетисов.
— Через 15 лет, — добавил 39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о целях на сезон: «Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли. Готовимся с позитивом и хорошим настроением».
