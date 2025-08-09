Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Овечкин больше, чем спортсмен. У Ovi Cup была даже политическая функция — приехали журналисты от CNN и AP»

Турнир среди детских команд проходил в Мытищах. Сегодня состоялся гала-матч между командами Овечкина и Дацюка (11:7), а также решающие игры соревнований.

Источник: Спортс"

"В данной ситуации Овечкин — больше, чем спортсмен. Он выполняет мощную социальную функцию. Сегодня на трибунах собрался и стар, и млад, огромное количество детей.

Хочется поблагодарить команду губернатора Воробьева за организацию такого мероприятия. Посмотрите, кто сегодня участвовал — Малкин, Капризов, Дацюк, Мичков, наши ветераны. Арена носит имя Виктора Шалимова — его тройка с Шепелевым и Капустиным была моей самой любимой.

Можно сказать, что у Ovi Cup была даже политическая функция. Приехало множество журналистов, в том числе от CNN и AP. Овечкин — спортсмен номер один в России, его знает каждый. И он находит время отвечать на поддержку.

Его можно назвать путеводной звездой для огромного количества мальчишек и девчонок, увлеченных хоккеем и спортом в целом", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Фейк какой-то — из лиги забрали бы миллиард долларов. Наши ребята приносят огромные доходы».