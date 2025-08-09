Дмитрий Губерниев: «Овечкин больше, чем спортсмен. У Ovi Cup была даже политическая функция — приехали журналисты от CNN и AP»

"В данной ситуации Овечкин — больше, чем спортсмен. Он выполняет мощную социальную функцию. Сегодня на трибунах собрался и стар, и млад, огромное количество детей.
Хочется поблагодарить команду губернатора Воробьева за организацию такого мероприятия. Посмотрите, кто сегодня участвовал — Малкин, Капризов, Дацюк, Мичков, наши ветераны. Арена носит имя Виктора Шалимова — его тройка с Шепелевым и Капустиным была моей самой любимой.
Можно сказать, что у Ovi Cup была даже политическая функция. Приехало множество журналистов, в том числе от CNN и AP. Овечкин — спортсмен номер один в России, его знает каждый. И он находит время отвечать на поддержку.
Его можно назвать путеводной звездой для огромного количества мальчишек и девчонок, увлеченных хоккеем и спортом в целом", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
