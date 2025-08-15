Овечкин попал в книгу «Живите, родичи!» о поселке Тумба Муезерского района Карелии. Родственники хоккеиста — тумбовчане

Благодаря работе над книгой стало известно о знаменитых родственниках тумбовчан. В этот список вошли актер Егор Петров, актер и режиссер Валдас Пранулис, мастер-самоучка Николай Тарасюк, а также хоккеист Александр Овечкин.
Утверждается, что фотография свадьбы его родителей Татьяны и Михаила Овечкиных была впервые опубликована в книге «Живите, родичи!».
Ранее сообщалось, что мама Овечкина выросла в семье рядовых рабочих, чистокровных шокшан.
