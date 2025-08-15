Ричмонд
Овечкин попал в книгу «Живите, родичи!» о поселке Тумба Муезерского района Карелии. Родственники хоккеиста — тумбовчане

28 сентября в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги «Живите, родичи!», которая рассказывает о жизни семей поселка Тумба Муезерского района.

Источник: Спортс"

Благодаря работе над книгой стало известно о знаменитых родственниках тумбовчан. В этот список вошли актер Егор Петров, актер и режиссер Валдас Пранулис, мастер-самоучка Николай Тарасюк, а также хоккеист Александр Овечкин.

Утверждается, что фотография свадьбы его родителей Татьяны и Михаила Овечкиных была впервые опубликована в книге «Живите, родичи!».

Ранее сообщалось, что мама Овечкина выросла в семье рядовых рабочих, чистокровных шокшан.

