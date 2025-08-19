Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Сергей Плотников: «Не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке две-три недели катаюсь плотно, поэтому вхожу в работу нормально»

18 августа СКА обыграл петербургское «Динамо» (5:2) в первом товарищеском матче в преддверии сезона.

— Насколько сильно ощущается смена нагрузок?

— Мы с первого дня работаем на полную, потому что еще перед сборами нам говорили, чтобы приходили все готовые. Поэтому к сборам пришли готовые и начали сразу пахать — в зале, на льду, на больших скоростях.

Чувствую себя комфортно. Понятно, что день за днем много тренировок, но это предсезонка, это нормально.

— Тяжело ли вкатываться в работу после отпуска?

— Да нет, все в порядке. Я не особо люблю отдыхать в отпуске, всегда поддерживаю себя в форме более-менее. В предсезонке выхожу и две-три недели катаюсь плотно на льду, поэтому вхожу в работу нормально, — сказал нападающий СКА Сергей Плотников.