Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Глеб Кузьмин о возвращении после травмы: «Нужно набирать форму, через тренировки и матчи входить в игровой режим. Это небыстрый процесс, придется чуток еще потрудиться, чтобы вернуться в свои кондиции»

Нападающий не играл с 17 сентября 2024 года. Тогда Кузьмин получил компрессионный перелом позвоночника, ударившись головой в борт после контакта с Дарреном Дитцем.

Источник: Спортс"

— Радостно вернуться в большой хоккей. Конечно, это еще неофициальная игра. Нужно будет заслужить место в основном составе, чтобы полноценно дебютировать после травмы.

— Придала ли вам уверенности капитанская нашивка?

— Для меня большая честь носить джерси «Салавата Юлаева», причем еще и с буквой «К» — это ответственность и почет.

— Как чувствуете себя сейчас в физическом плане?

— Конечно, пока тяжело. Нужно набирать форму. Через тренировки и матчи входить в игровой режим. Понятно, что это небыстрый процесс, как я и думал. Мне придется чуток еще потрудиться, чтобы вернуться в свои кондиции.

— Как оцените дебют молодежи?

— Все ребята молодцы! Старались и выполняли тренерское задание. Понятно, первая игра, где-то эмоции перехлестывали. В целом, мне кажется, все получили удовольствие.

Столько болельщиков пришло! Круто все прошлом даже не смотря на то, что проиграли. Из этой первой игры предсезонки можно сделать много выводов, — сказал нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин.