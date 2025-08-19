Рычков об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего страшного, у клуба много талантливой молодежи. Руководству и Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным»

— Уход Николая Голдобина — большая потеря для «Спартака»?
— В «Спартаке» Николай, конечно, стал яркой личностью: и он сам, и зрители на трибунах получали удовольствие от его игры. Но тут, кажется, клуб дал больше игроку, чем наоборот. Возможно, Николай этого не оценил.
Ну и ничего страшного. У «Спартака» много талантливой молодежи, за будущее команды я спокоен. Всех нюансов не знаю, но, судя по информации, все упиралось в финансовые запросы игрока и в его желании играть за «Спартак».
Но тренерский штаб опытный у команды, потеря Голдобина сильно не скажется. Руководству и Алексею Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным, — заявил бывший защитник «Спартака» Юрий Рычков.
Голдобин — игрок СКА. Ларионов был его агентом и увозил в НХЛ.