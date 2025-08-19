Ричмонд
Ларионов о СКА: «Мы придем к тому, что будет зрелищный хоккей, который понравится болельщикам в Питере и в нашей стране»

Главный тренер СКА ответил на вопросы после победы над «Динамо» Санкт-Петербург (5:2) в контрольном матче.

— Что по горячим следам можете сказать о команде?

— Во-первых, понравилось отношение к делу. Хороший первый период, немножко сумбурный второй, что характерно для первой игры. Понравился энтузиазм ребят. Было много хороших действий, хорошей коллективной игры. В этом плане для первой игры было не так плохо.

— Как отработали спецбригады?

— (Улыбается) Вы знаете, у нас сегодня было всего одно большинство, которое реализовали, что очень радует. В меньшинстве играли 3 раза, один гол пропустили, да, но в целом понравились рабочая этика каждого игрока, собранность, поддержка друг друга на скамейке. Было приятно это видеть, тем более первый матч всегда самый сложный, неважно с кем ты играешь.

— Команда много работала, двойные тренировки. Сегодня был матч со зрителями, фанаты поддерживали как на большой игре. Это эмоциональная награда ребятам за труд?

— Приятно видеть, что есть контакт со зрителями. Несмотря на то, что еще идет лето, люди уже соскучились по хоккею, пришли. Ребята, конечно, отблагодарили хорошей игрой, хорошей победой. С другой стороны хочется сказать, что еще много что надо улучшать и над чем работать.

Мы придем к тому, что будет хороший хоккей, зрелищный хоккей, который будет нравиться болельщикам в Питере и в нашей стране, — сказал Ларионов.