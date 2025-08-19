Ларионов о СКА: «Мы придем к тому, что будет зрелищный хоккей, который понравится болельщикам в Питере и в нашей стране»

— (Улыбается) Вы знаете, у нас сегодня было всего одно большинство, которое реализовали, что очень радует. В меньшинстве играли 3 раза, один гол пропустили, да, но в целом понравились рабочая этика каждого игрока, собранность, поддержка друг друга на скамейке. Было приятно это видеть, тем более первый матч всегда самый сложный, неважно с кем ты играешь.