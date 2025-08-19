Терещенко о Ливо в «Тракторе»: «Генменеджер провел просто прекрасную работу. Но Джошу важно понять, что выигрывает кубки команда, а не один человек»

"Важно понимать, что регулярный чемпионат и плей‑офф — это два разных турнира. Да, у Ливо были травмы, но будет важно, как он будет вести себя в команде, поэтому здесь много нюансов.
В «Тракторе», как и в «Салавате Юлаеве» в том году, много иностранцев. Виктор Козлов с легионерами справился, они играли достаточно неплохо, Ремпал, например, получил контракт в НХЛ.
Ливо важно понять, что выигрывает кубки команда, а не один человек, плюс в плей‑офф прошлого сезона у него не заладилось. Джош может забить, решить исход матча.
Будем смотреть, но точно можно сказать, что [генменеджер] Алексей Волков провел просто прекрасную работу", — сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России.