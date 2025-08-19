Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Терещенко о Ливо в «Тракторе»: «Генменеджер провел просто прекрасную работу. Но Джошу важно понять, что выигрывает кубки команда, а не один человек»

Контракт челябинского клуба с 32-летним канадским нападающим рассчитан на один сезон.

Источник: Спортс"

"Важно понимать, что регулярный чемпионат и плей‑офф — это два разных турнира. Да, у Ливо были травмы, но будет важно, как он будет вести себя в команде, поэтому здесь много нюансов.

В «Тракторе», как и в «Салавате Юлаеве» в том году, много иностранцев. Виктор Козлов с легионерами справился, они играли достаточно неплохо, Ремпал, например, получил контракт в НХЛ.

Ливо важно понять, что выигрывает кубки команда, а не один человек, плюс в плей‑офф прошлого сезона у него не заладилось. Джош может забить, решить исход матча.

Будем смотреть, но точно можно сказать, что [генменеджер] Алексей Волков провел просто прекрасную работу", — сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России.