Сохатский о том, что «Салават» называют командой уровня ВХЛ: «В ВХЛ очень приличный уровень, нет смысла смотреть на лигу свысока. Плотность результатов выше, чем в КХЛ»

— Успеваете следить за родной Уфой, в которой в свое время сделали имя в КХЛ?

— Да, летом живу в Уфе и в курсе того, что команда резко оптимизировала свой состав. Такое в нашем хоккее иногда бывает.

Надо с достоинством пройти этот непростой этап в жизни «Салавата». В Уфе такие болельщики, которые всегда команде помогут.

— Нынешний «Салават» называют командой уровня ВХЛ…

— А в ВХЛ на самом деле очень приличный уровень. Плотность результатов выше, чем в КХЛ, каждый может победить каждого.

Нет смысла свысока смотреть на ВХЛ, — сказал вратарь «Югры», ранее выступавший за «Салават Юлаев».