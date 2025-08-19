Майоров об обмене «Спартака» и СКА после перехода Голдобина: «Жамнов считает, что компенсация очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше Николая»

Это назвали неформальной компенсацией за Голдобина.
— Как вы оцените крупный обмен «Спартака» со СКА? Технически обменяли вратаря Платона Задорожного, но, как считается, эта сделка стала частью перехода Голдобина в СКА.
— Жамнов с коллегами посоветовался, считает, что компенсация в лице молодых — очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше, чем Николай.
Если в раздевалке от Голдобина исходил негатив — надо было что-то делать, — сказал двукратный олимпийский чемпион.
7 вопросов по переходу Голдобина в СКА.