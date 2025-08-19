Ричмонд
Майоров об обмене «Спартака» и СКА после перехода Голдобина: «Жамнов считает, что компенсация очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше Николая»

Вчера СКА забрал Николая Голдобина с драфта отказов, после чего клуб из Санкт-Петербурга обменял в «Спартак» форвардов Григория Кузьмина и Арсения Ильина, права на нападающего Максима Грошева и вратаря Руслана Хажеева, а также денежную компенсацию.

Это назвали неформальной компенсацией за Голдобина.

— Как вы оцените крупный обмен «Спартака» со СКА? Технически обменяли вратаря Платона Задорожного, но, как считается, эта сделка стала частью перехода Голдобина в СКА.

— Жамнов с коллегами посоветовался, считает, что компенсация в лице молодых — очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше, чем Николай.

Если в раздевалке от Голдобина исходил негатив — надо было что-то делать, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

7 вопросов по переходу Голдобина в СКА.