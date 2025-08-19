Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Пачкалин о Голдобине: «Не очень большая потеря для “Спартака”. Я ему говорил: “Ты должен быть лидером, а у тебя даже злости нет, пот не проступил”

Ранее московский клуб поместил 29-летнего форварда в список отказов, откуда его забрал СКА.

Источник: Спортс"

«Я думаю, что Николай — не очень большая потеря для “Спартака”. Я с ним разговаривал, когда он приходил к нам в ложу.

Я ему говорил про огромный потенциал: «Ты должен быть лидером, а у тебя даже злости нет, пот не проступил». Так не бывает в жизни.

Если ты лидер, то должен тащить свой клуб, тянуть за собой, выходить и быть примером. А если этого нет, то получится так, что сегодня сыграл и не забил, потом опять… Стабильности нет никакой. Мало людей, которым дан от природы талант. Но его надо подкреплять умениями.

Голдобину предложили большие деньги, но он от них отказался. Что поделать. В ситуации с уходом Николая руководство поступило правильно и только выиграло от этого. Ребята, которые перешли из СКА, достаточно талантливые, а в «Спартаке» умеют с молодежью работать.

При правильном отношении к хоккею, к клубу они добьются нужных результатов и будут исключительно прибавлять. Кузьмин вообще претендент на топ-6, если начнет играть сообразно своему таланту«, — сказал бывший игрок и тренер “Спартака”.

7 вопросов по переходу Голдобина в СКА.