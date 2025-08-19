Вячеслав Фетисов: «Лицо НХЛ сегодня — россияне. Наши ребята звездят: подписывают фантастические контракты, везде продаются их майки. Это должно пойти на благо всему миру»

— Несмотря на всю международную ситуацию, «Детройт» выведет из обращения номер россиянина Федорова. Насколько важно сейчас показывать миру, что спорт вне политики?
— Наши ребята вообще звездят в НХЛ: подписывают фантастические контракты, на всех стадионах продаются их майки. Это одно из признаний. Сегодня лицо НХЛ — это российские хоккеисты. Недавно Сашу Овечкина ввели в число претендентов на включение в Зал хоккейной славы.
Это должно пойти на благо всему миру и хоккею в целом. Говорить можно все что угодно, но это позитивный момент. Мы в очередной раз радуемся за русских ребят и за наш хоккей, который является национальной игрой.
Очередное признание великого мастера, этому можно только радоваться, — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.