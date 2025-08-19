Ричмонд
Президент «Детройта» о Федорове: «Поднять 91-й номер на законное место под своды Little Caesars Arena — большая честь для нас. Он оказал колоссальное влияние на клуб»

Ранее стало известно, что «Ред Уингс» выведут из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

Источник: Спортс"

Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Для нас большая честь отдать дань уважения Сергею Федорову и поднять его 91-й номер на законное место под своды Little Caesars Arena, рядом с величайшими игроками в истории клуба, носившими форму с “Ред Уингс”.

Его исключительное мастерство, неутомимое стремление и огромный вклад в три победы «Детройта» в Кубке Стэнли делают его идеальным воплощением качеств, достойных самой престижной награды нашей организации.

Мои родители, Майк и Мариан Илич, всегда испытывали особое уважение к Сергею как к одному из самых ярких и харизматичных игроков своего времени, человеку, который оказал колоссальное влияние на наш клуб.

Все мы в «Ред Уингс» с нетерпением ждем января, чтобы принять Сергея и его семью и почтить его выдающуюся карьеру«, — сказал президент “Детройта” Кристофер Илич.