Никишин о Бринд’Аморе: «Строгий, требовательный, ценит дисциплину и самоотдачу. Хочу тренироваться правильно, помогать “Каролине” и не быть слабым звеном»

"Было тяжело. У команды очень четкая система, и запомнить все сразу непросто. Но тренеры помогали — показывали видео, разбирали моменты. Базовые вещи я понял быстро, но в матчах возникают неожиданные ситуации, и нужно уметь подстраиваться.
Он строгий и требовательный. Хочет, чтобы игроки выкладывались по максимуму. Мы не так часто общались — в основном через ребят, — но видно, что он ценит дисциплину и самоотдачу.
Хочу тренироваться правильно. Первый опыт в НХЛ стал для меня уроком — я понял, над чем нужно работать. Теперь будет проще: я уже знаю ребят, тренеров, раздевалку, как проходят занятия.
С нетерпением жду сезона, но главное — подготовка. Хочу быть максимально полезным для команды и не быть слабым звеном«, — сказал защитник “Каролины” Александр Никишин.