Тамбиев о перелетах: «Один раз команда слетает на Дальний Восток и начинается — самолетные ноги, мы попали в яму. Но это же факт! В “Адмирале” это все понимают»

Думаю, надо как-то поддержать ребят публично, вот и говорю про это сам. Но это же факт! Я вот вижу по игре: во Владивостоке игроки здорово выглядят, а приехали в Сочи или Минск — они психуют, переживают, потому что два-три дня прошло, а все из рук валится, хотя голова понимает.