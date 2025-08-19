Сапего о СКА при Ларионове: «Тренировки интенсивные, требует двигать игру через передачи. Не скажу, что питание кардинально поменялось. Мы идем за кубком, другой цели не может быть»

— Как оцените свое состояние на сегодняшний день?
— Да нормально чувствовал себя. Прекрасно. Рад вернуться снова в игру.
— Как в целом проходит тренировочный процесс при Ларионове?
— Обычно проходят тренировки. Все интенсивные, хорошие. С каждым днем будем становится только лучше.
— Что скажете о Ларионове после нескольких недель работы с ним?
— У него очень много опыта, это сразу видно по тренировочному процессу, по тем подсказкам. Думаю, работа с ним много даст каждому хоккеисту. Будем стараться выполнять то, что он требует.
— Чем Ларионов отличается от других тренеров, с которыми вы работали раньше?
— Он больше требует двигать шайбу, двигать игру через передачи. Это стараемся делать и в тренировочном процессе, и в играх.
— Знаменитая «зеленая» диета Ларионова работает?
— Ну вы видите, первую игру выиграли. Значит, работает.
— Вообще тяжело переходить на такой вид питания?
— Я не скажу, что произошли кардинальные перемены в плане питания. Да, некоторые позиции были убраны. Но в целом все, что хоккеисту надо, осталось. Особая перестройка не нужна была.
— Какие у вас ожидания от сезона?
— Самые большие. Если мы не идем за кубком, то зачем мы вообще здесь? Мы двигаемся за кубком, другой цели у нас не может быть, — сказал защитник СКА Сергей Сапего.