Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Боумэн о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Прекрасная новость! Рад за Сергея, он один из самых любимых моих учеников»

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

Источник: Спортс"

Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мне позвонил Микки Редмонд. Вы его знаете, он раньше играл за “Детройт”, а теперь работает комментатором на матчах “Ред Уингс”. И он мне рассказал, что “Детройт” решил вывести номер Федорова, подняв 91‑й под своды нашего дворца.

Я очень рад за Сергея. Это прекрасная новость! Могу сказать, что Федоров — один из самых любимых моих учеников«, — сказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли, бывший главный тренер “Детройта” Скотти Боумэн.