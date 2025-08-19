Боумэн о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Прекрасная новость! Рад за Сергея, он один из самых любимых моих учеников»

Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мне позвонил Микки Редмонд. Вы его знаете, он раньше играл за “Детройт”, а теперь работает комментатором на матчах “Ред Уингс”. И он мне рассказал, что “Детройт” решил вывести номер Федорова, подняв 91‑й под своды нашего дворца.
Я очень рад за Сергея. Это прекрасная новость! Могу сказать, что Федоров — один из самых любимых моих учеников«, — сказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли, бывший главный тренер “Детройта” Скотти Боумэн.