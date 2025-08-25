Мишуров об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Такие турниры нужны, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать. С этой точки зрения можно поставить оценку “отлично”

— Предсезонные турниры нужны для того, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать, доработать. Идеала не бывает, но к этому надо стремиться, чтобы все работало как часы. С этой точки зрения можно поставить оценку «отлично», потому что хорошие команды были на турнире. Цель посмотреть команду выполнена, теперь мы знаем, что сделать, чтобы подойти к старту чемпионата максимально готовыми.