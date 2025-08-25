Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Мишуров об «Авангарде» на Кубке Блинова: «Такие турниры нужны, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать. С этой точки зрения можно поставить оценку “отлично”

Омский клуб занял второе место на домашнем турнире, уступив «Северстали» (3:4 Б) в решающем матче.

Источник: Спортс"

— Какие итоги можно дать по турниру для команды, если не брать результат?

— Предсезонные турниры нужны для того, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать, доработать. Идеала не бывает, но к этому надо стремиться, чтобы все работало как часы. С этой точки зрения можно поставить оценку «отлично», потому что хорошие команды были на турнире. Цель посмотреть команду выполнена, теперь мы знаем, что сделать, чтобы подойти к старту чемпионата максимально готовыми.

— Как для себя оцените турнир, на котором провели два матча?

— Играл как раз с двумя командами, которые много владеют шайбой, у них более виртуозный хоккей: любят контролировать шайбу, лишний раз не бросят, отдадут передачу, много играют в атаке. Не как «Локомотив», у которого задача грузить все на ворота. Понимаю, в каком направлении надо работать: есть ошибки, недочеты. Есть две недели до старта, надо работать, — сказал вратарь «Авангарда».