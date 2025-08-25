Шарипзянов о легионерах «Авангарда»: «Их адаптация проходит отлично, они классные ребята, золото. В баню ходят с нами каждый раз»

— Как готова команда, если говорить о том, как приняли систему?
— Это лучше у тренеров спросить, у меня же другая задача — сплотить команду. Потихонечку получается, ребята адаптируются, понимают, что нужно делать. Подойдем к боевой готовности к 8 сентября.
Адаптация легионеров проходит отлично, просто отлично, они классные ребята, золото. Все идут на контакт, иностранцы в баню ходят с нами каждый раз, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке, будем это развивать, — сказал капитан омского клуба.
Потуральски об «Авангарде»: «Потихоньку привыкаем друг к другу. Якупов и Шарипзянов сразу начали командное сплочение. Они водят новичков по ресторанам, показывают город».
