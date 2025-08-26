Плющев о стиле игры «Северстали»: «Это женский хоккей — без силовых приемов, много прокатов. На международной арене такое не сработает — команду просто сомнут»

— Турнир в Омске выиграла «Северсталь». Сенсация?
— Во-первых, отношение к предсезонным турнирам должно быть правильным. Профессиональные тренеры их используют по максимуму — для набора игровой и функциональной формы, для отработки технико-тактических действий.
Победа на таких турнирах — всего лишь приятный бонус. Но при этом нельзя говорить, что результат нам вообще не был нужен — это грубая профессиональная ошибка.
Во-вторых, «Северсталь» — это не выскочка, а клуб, который в последние годы идет своей дорогой и больше выигрывает, чем проигрывает. У нас в КХЛ очень много безликих клубов, но «Северсталь» — одно из исключений. Вряд ли кто-то удивился успеху Череповца в Омске.
— Лично вам нравится стиль игры «Северстали»?
— Думаю, что на внутренней арене он способен приносить результат в виде выхода в первый-второй раунды плей-офф.
Но если говорить о международном хоккее, то стиль «Северстали», как и в свое время нижегородского «Торпедо», не сработает. Череповец играет без силовых приемов, все построено на контроле шайбы, много прокатов и закатов. По сути, это женский хоккей, в котором силовые приемы как раз запрещены.
Между тем современный хоккей — очень контактный и агрессивный. К тому же он перешел на маленькие площадки. Поэтому на международной арене стиль «Северстали» просто не сработает — команду просто сомнут, — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев об «Авангарде»: «Сбор провели в Петербурге, форму представят в Москве. Руководство словно стесняется Омска — это провинциальный подход, неуважение к болельщикам».