Плющев о стиле игры «Северстали»: «Это женский хоккей — без силовых приемов, много прокатов. На международной арене такое не сработает — команду просто сомнут»

Но если говорить о международном хоккее, то стиль «Северстали», как и в свое время нижегородского «Торпедо», не сработает. Череповец играет без силовых приемов, все построено на контроле шайбы, много прокатов и закатов. По сути, это женский хоккей, в котором силовые приемы как раз запрещены.