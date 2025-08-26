Ричмонд
Дацюк о «Детройте»: «Кубок Стэнли достался мне очень легко в первый год. Потом было долгое затишье — тогда почувствовал, сколько нужно мелочей, чтобы все сошлось»

Российский нападающий провел 14 сезонов в составе «Детройта».

Источник: Спортс"

— В первом же сезоне вы завоевали Кубок Стэнли. Подумали, что так будет всегда?

— Такой мысли не было. Но в первый год Кубок Стэнли достался мне очень легко. Хотя я сначала был в последнем вагоне поезда. Меня там болтало: я то играл, то не играл. Но много обучался у больших звезд и смотрел в окно этого мощного поезда.

После первого Кубка Стэнли, когда началось празднование, я подошел к Скотти Боумэну. Наш тренер сказал мне негромко: «Это был мой последний матч в НХЛ». А я не принял это всерьез, но подумал, что мы сейчас будем выигрывать один кубок за другим.

Но Боумэн был опытным. Он смотрел на молодого и понимал, что каждый год мы чемпионами не будем. И потом — долгое затишье, вылеты в первом раунде, разочарование болельщиков. Вот тогда я почувствовал, сколько мелочей и деталей нужно, чтобы все сошлось.

— Боумэн — уникальный тренер?

— Главное, он не стал меня ломать. Дал мне быть самим собой.

Даже такой случай был — я провел в предсезонке в 2001 году все матчи. Удивительно, что так много. И вот контрольный матч в Бостоне. Меня туда взяли, но объяснили, что я сыграю — но буду выходить только на большинство.

Думаю, так было сделано потому, что в те времена дома играли все основные хоккеисты, а на выезд ездила молодежь. Это сейчас только появилось правило, что должно быть 50 процентов основного состава.

И вот Боумэн мне дал шанс, чтобы я поехал и играл большинство, отрабатывая эту конкретную ситуацию. А так всю игру сидел на лавке, — сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк.

Павел Дацюк: «В 14 лет была мысль бросить спорт — очень манила улица, что-то взрослое. Побоялся сказать папе и остался в хоккее».