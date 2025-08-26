Дацюк о «Детройте»: «Кубок Стэнли достался мне очень легко в первый год. Потом было долгое затишье — тогда почувствовал, сколько нужно мелочей, чтобы все сошлось»

— Такой мысли не было. Но в первый год Кубок Стэнли достался мне очень легко. Хотя я сначала был в последнем вагоне поезда. Меня там болтало: я то играл, то не играл. Но много обучался у больших звезд и смотрел в окно этого мощного поезда.