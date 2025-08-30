— Я вот только что тренировал. Мы все работаем. Я главный тренер сборной «Россия 25», сконцентрирован на этом. Изучаю всех игроков, наша задача — собрать самых сильных хоккеистов на Кубок Первого канала, собрать полные трибуны, радовать болельщиков яркой игрой и готовить резерв для «Динамо», — передает слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга корреспондент Спортса«» Александр Плеханов.
Ротенберг о том, скучает ли по тренерской работе: «Я главный тренер сборной “Россия 25”, сконцентрирован на этом»
— Скучаете ли по тренерской работе?