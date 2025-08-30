Ковальчук о голе-фантоме Самсонова на ОИ-2002: «Судья почему-то не пошел смотреть. Но мы сами первые периоды фигней занимались, а у нас была такая банда»

— Тяжело сказать. Все говорят, что да, был. Но тогда же не было технологий таких, как сейчас. И я помню единственное — почему-то судья не пошел смотреть. Вот это я помню, вот этот весь кипиш, что был. А или там было две штанги, или там пересекло, тяжело сказать.
— Не засудили нас, ты бы не сказал так?
— Да я думаю, что мы сами первые два периода фигней занимались. Надо же в зеркало смотреть. У нас была такая команда, банда. Хабиб (Николай Хабибулин — Спортс«“) тогда был один из лучших вратарей в мире. Поэтому все было в наших руках. Ну, с американцами точно.
Понятно, что там неизвестно, как бы сложилось дальше. Но что касается полуфинала, то у нас и после того момента Сереги еще было моментов много, могли сравнять. Потому что они именно встали, вообще мы третий период доминировали с ними, — сказал экс-хоккеист сборной России.