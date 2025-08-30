Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Морозов об Овечкине: «Посол мира в спорте, великий игрок и большой человек. Желаю Саше здоровья, чтобы у него остались силы поиграть в КХЛ»

— Овечкин летом принял участие в нескольких шоу‑матчах. Как это поднимает российский хоккей?

Источник: Спортс"

— Вы сами понимаете, что Овечкин — большая легенда хоккея. Он великий игрок и рекордсмен. Но при этом он большой человек. Никогда никому не отказывает в автографах и фото, все к нему тянутся. Саша — позитивный человек в жизни, он несет добро. Поэтому вокруг него такой ажиотаж в хоккейном мире.

Можно даже не говорить о его невероятных спортивных заслугах — все знают, чем славен Овечкин. Он покорил грандиозный рекорд Уэйна Гретцки. Но при этом Саша остается замечательным человеком.

Я не раз был с ним в разных компаниях, мы даже вместе играли в волейбол. И я видел, как он себя ведет по отношению к окружающим людям. Это вызывает большое чувство гордости, что у нас есть такие звезды вселенского масштаба. Респект ему за то, что он делает. Считаю, что Овечкин — посол мира в спорте.

— Через год он может стать игроком КХЛ. В таком случае лига получит невероятный приток интереса.

— Могу только пожелать Саше здоровья, чтобы у него остались силы приехать и участвовать в матчах КХЛ, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Рекордный гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в прошлом сезоне.