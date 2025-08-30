Овечкин передаст часть коллекции инвентаря в свой музей, чтобы «избавиться от разбросанных по дому клюшек»

Он также прокомментировал слухи о наличии 100 млн долларов на банковских счетах.
«Если бы это было так, я бы уже завершил карьеру», — добавил капитан «Вашингтона».
Он также намерен открыть музей для болельщиков и передать туда часть личной коллекции хоккейного инвентаря. Это, как с улыбкой отметил Овечкин, поможет жене избавиться от «разбросанных по дому клюшек».
Овечкин попал на обложки 3 журналов Москвы, Psychologies вышел со словами «Могу. Делаю. Буду». Форвард представил «8 правил от “Великой восьмерки” и советы, которые дал бы себе в 8 лет.
