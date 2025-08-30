Команда Дацюка с Овечкиным и Ковальчуком победила в шоу-матче в Екатеринбурге

Павел Дацюк выступил в составе команды «красных» вместе с Александром Овечкиным, Валерием Каменским, Ильей Ковальчуком, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Федоровым и Николаем Хабибулиным.
В составе «белых» сыграли Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Сергей Широков и Василий Кошечкин.
