Александр Овечкин: «Дацюк был примером для подражания. Жаль, что такие хоккеисты завершают карьеру. Его работа на льду и вне льда, его человеческие качества запомнятся на всю жизнь»

Сегодня в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» прошел прощальный матч Дацюка The Magic Game. Овечкин принял участие в игре.

Источник: Спортс"

— Вы легенда хоккея. Каково это провожать другую легенду из большого спорта?

— Конечно, это грустно. Потому что мы играли вместе и за сборную, и за «Динамо». Дацюк был таким наставником, примером для подражания. Его работа на льду и вне льда, его человеческие качества запомнятся на всю жизнь.

Жаль, что такие хоккеисты и люди завершают карьеру. Но сегодня был прекрасный праздник. Очень красивое шоу, которое он устроил для болельщиков. Этот The Magic Game все запомнят надолго. Тем более Павел провел его у себя дома, в Екатеринбурге.

Местные болельщики увидели Ковальчука, Капризова, Семина, Федорова, Фетисова, это дорогого стоит. Поэтому огромное спасибо. В этом матче было очень приятно играть. С другой стороны, это было грустно.

— Вы бывали раньше в Екатеринбурге? Как вам местная арена?

— Я тут впервые. Шикарная арена, я вообще в восторге. Думал сначала, что это футбольная арена. Но мне сказали, что тут и хоккей, и женский баскетбол. А это моя тема, ведь моя мама тоже выступала и работала в женском баскетболе. Поэтому очень приятно находиться в таком дворце.

Здесь прекрасные люди и отличная атмосфера, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

